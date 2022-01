Le PSG va se déplacer sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter Lyon ce soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Une rencontre pour laquelle les deux équipes seront diminuées. Du côté de Lyon, ont dénombre 7absents. Du côté du PSG, ce n’est pas moins de 10 absents. Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa (Covid), Neymar (cheville), Lionel Messi (reprise), Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi (CAN).

Pour pallier à ses absences, Mauricio Pochettino a décidé de faire appel à huit titis parisiens. Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Xavi Simons, Sekou Yansane, El Chadaille Bitshiabu, Nathan Bitumazala (remis du Covid), Denis Franchi et Lucas Lavallée sont tous dans le groupe. Suspendu contre Vannes après son carton rouge reçu à Lorient, Sergio Ramos est aussi dans le groupe, tout comme Juan Bernat.

Le groupe du PSG

Gardiens (4) : Keylor Navas, Sergio Rico, Denis Franchi, Lucas Lavallée

Défenseurs (9) : Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu, Nathan Bitumazala

Milieux (7) : Marco Verratti, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut

Attaquants (4) : Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Sekou Yansane, Ismaël Gharbi

Absents () : Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Gianluigi Donnarumma (Covid), Lionel Messi (reprise), Alexandre Letellier (mollet), Neymar (cheville), Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Achraf Hakimi (CAN)





Rappel du point médical du PSG