Pour Rabe, Lyon / PSG « n’est plus l’affiche que c’était »

Le PSG se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium ce soir pour y affronter Lyon (20h45, Prime Video) dans le cadre du choc de la 20e journée de Ligue 1. Pour sa chronique sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a analysé cette rencontre avec les nombreuses absences des deux côtés.

« Les déplacements du PSG sont souvent compliqués. Il y a beaucoup d’absents des deux côtés. Il y en a 10 du côté du PSG, 7 du côté de Lyon. […]Même si le PSG a un gros effectif, ça fait quand même beaucoup d’absents. On va certainement avoir la présence de plusieurs jeunes des deux côtés. Il n’y a aucune équipe qui a battu le PSG sous QSI que Lyon avec cinq victoires en 21 matches. Il y a trois nuls et 13 victoires pour le PSG. C’est compliqué pour Paris à Lyon mais ça reste quand même Paris, qui est premier avec 10 points sur son dauphin et Lyon à 22 points des Parisiens. Ce n’est plus l’affiche que c’était. »