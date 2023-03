Sensation de la dernière Coupe du monde, le Maroc reprenait du service devant ses supporters ce samedi soir avec une opposition de gala face au Brésil au stade Ibn-Batouta. Une affiche qui a tourné à l’avantage des locaux (2-1).

C’est peu dire que le Maroc a surpris tout son monde au Qatar. Les hommes de Walid Regragui se sont offerts un parcours de prestige avec des qualifications contre le Portugal et l’Espagne notamment. C’est finalement la France qui stoppait cette épopée XXL au stade des demi-finales de la compétition planétaire. De très belles prédispositions des marocains qui se sont confirmées ce samedi face au Brésil en amical.

Achraf Hakimi d’entrée face au Brésil

Les Lions de l’Atlas accueillaient donc les Auriverdes dans une ambiance assez ahurissante. Et très vites, le Maroc, avec Achraf Hakimi titulaire d’entrée et qui a disputé 53 minutes de jeu durant cette partie, ont été mis en difficulté par les visiteurs. Malgré ce, le match basculait, dans un premier temps, en faveur du Maroc. Sofiane Boufal ouvrait ainsi la marque dès l’heure de jeu (1-0, 30′). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score étriqué. Les joueurs brésiliens faisaient leur retour avec l’intention ferme de recoller au score durant le second acte. Ce qui fut finalement chose faite. Sur une frappe sans grand danger, Bounou, le gardien marocain, ne se montrait nullement inspiré et laissait donc Casemiro remettre les compteurs à égalité (1-1, 67′). C’était cependant sans compter sur Sabiri qui, d’une frappe lourde, donnait un avantage définitif aux siens à l’entrée des dix dernières minutes du temps réglementaire (2-1, 79′). Le score en restait là et, toujours aussi surprenant, le Maroc continue donc sa marche en avant.