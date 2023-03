Revue de Presse PSG : France, Mbappé, CUP…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 mars 2023. Retour sur le premier match comme capitaine de Kylian Mbappé chez les Bleus, l’avenir radieux qui attend l’équipe de France, le Collectif Ultras Paris veut rencontrer Nasser al-Khelaïfi.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la première de Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France. Pour son premier match dans son nouveau rôle, l’attaquant du PSG a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la large victoire face aux Pays-Bas (4-0) vendredi. Il a surtout dû se comporter comme un capitaine avec ses partenaires. « Avec le constat que les encouragements étaient plus nombreux que les conseils ou les remontrances. » Et le ton est rapidement donné avec une passe décisive pour le vice-capitaine, Antoine Griezmann, après seulement 2 minutes de jeu. Une belle complicité entre les deux leaders techniques des Bleus. « Même plus bas comme relayeur, le milieu madrilène trouve souvent l’ancien Monégasque. Et vice-versa. » De plus, les appels de Theo Hernandez sont fluides et donnent du dynamisme dans le couloir gauche français.

Le buteur de 24 ans a également affiché une belle complicité avec Randal Kolo Muani. « On le sent derrière ses troupes, sans en rajouter verbalement ou dans son langage corporel », analyse le quotidien sportif. Le numéro 10 des Bleus se concentre davantage sur son jeu que sur d’éventuelles consignes à donner à ses partenaires. « Les seuls reproches du capitaine sont pour lui. Il s’autocritique après avoir dévissé sa reprise sur un centre de Jules Koundé (30e). Il est plus dans les regrets en se claquant les mains après ses deux frappes molles sur Cillessen (52e, 76e). » Après avoir félicité Mike Maignan pour son penalty stoppé face à Memphis Depay, Kylian Mbappé est parti saluer un à un ses partenaires en fin de match avant de recevoir une accolade de Didier Deschamps. « Ce dernier ne doit pas regretter son choix. Le brassard a été bien étrenné. »

Le quotidien sportif revient également sur le communiqué du Collectif Ultras Paris. Ce samedi, le CUP s’est montré très critique envers la direction du club. Le groupe de supporters a notamment demandé à avoir un rendez-vous avec le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, afin « d’exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifié dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années. » Le CUP a également critiqué le système de Ticketplace, mis en place pour la revente de billets pour les matches au Parc des Princes. Un système qui « conduit à une hausse sans précédent du prix des billets et prive le Parc des Princes d’une frange populaire de supporters du PSG au profit de touristes et autres VIP. »

De son côté, Le Parisien évoque l’avenir radieux qui attend l’équipe de France avec un groupe jeune et plein de talents. Même s’il reste quelques chantiers, notamment dans le couloir droit, « la France éblouit plus qu’elle ne se reconstruit. » Mis à part la défaite face à la Tunisie (0-1) dans un match sans enjeu en Coupe du monde, les Bleus ont beaucoup marqué lors des précédentes rencontres : « quatre contre l’Australie, deux face au Danemark, trois devant la Pologne, deux face à l’Angleterre et le Maroc, trois en finale contre l’Argentine, et quatre à Saint-Denis ce vendredi. » Une attaque portée par l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, mais aussi d’autres profils comme Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Randal Kolo Muani dans un rôle d’axial polyvalent. À cela s’ajoutent des joueurs comme Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku, absents de ce rassemblement pour cause de blessure. « Les vice-champions du monde avancent avec un secteur offensif complémentaire, mêlant technique, vitesse et efficacité. »



En défense centrale, Dayot Upamecano « s’est installé en patron d’une défense renouvelée, réussissant là où Presnel Kimpembe n’a pas su s’imposer pour prendre le relais » estime LP. Il forme un duo puissant avec son ancien coéquipier au RB Leipzig, Ibrahima Konaté. Une charnière centrale qui « laisse supposer un avenir radieux, comme si les Bleus en avaient pris pour dix ans ou presque. » Et une nouvelle fois, un réservoir de talents existe à ce poste avec William Saliba et Wesley Fofana. Le principal chantier reste le couloir droit où Jules Koundé et Kingsley Coman ne brillent pas assez offensivement. « Quelle que soit la paire, elle ne crée pas assez de désordre chez l’adversaire, rien à voir avec son pendant à gauche, Theo Hernandez et Kylian Mbappé. »