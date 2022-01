Le Maroc d’Hakimi victorieux face aux Comores

Après le match nul concédé par le Sénégal d’Abdou Diallo en début d’après-midi, c’était au tour du Maroc d’Achraf Hakimi de monter sur le pont pour cette deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations. Victorieux lors de leur première rencontre, les Marocains pouvaient d’ores et déjà valider leur ticket pour les 8e de finale en cas de succès face aux Comores.

S’étant défait extrêmement difficilement du Ghana lors de la première journée (1-0), le Maroc voulait confirmer face à la modeste équipe des Comores. Néanmoins, là aussi, cela n’a pas été chose aisée pour les joueurs de coach Vahid. Au-dessus de leurs adversaires du jour dans le jeu, les Marocains ont vite ouvert la marque par l’intermédiaire d’Amallah suite à un centre initial d’Achraf Hakimi. Par la suite, le Maroc butait sur la défense et le portier comorien. Finalement, après un pénalty raté par le sévillan En-Nesyri, c’est Aboukhlal qui donnait de l’air à son équipe en inscrivant le deuxième but des siens en toute fin de partie. Score final 2-0 et avec deux victoires en autant de matches, les Lions de l’Atlas se qualifient directement pour le tour suivant.