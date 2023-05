Le nom de l’arbitre de la rencontre PSG / Ajaccio dévoilé

Après sa victoire contre Troyes, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception d’Ajaccio samedi soir (Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360). L’arbitre de la rencontre a été dévoilé.

Il reste quatre matches au PSG pour s’offrir le titre de champion de France, qui serait le onzième de son histoire, un record. Samedi soir, les Parisiens affrontent Ajaccio au Parc des Princes. Pour ce match contre le 18e de Ligue 1, Christophe Galtier pourrait compter sur le retour de Lionel Messi, dont la sanction son voyage non autorisé en Arabie saoudite a été réduite. Une rencontre qui sera arbitrée par Pierre Gaillouste. L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Valentin Evrard et Mathieu Grosbost.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Stéphane Bré. Cette saison, il a déjà arbitré à deux reprises le PSG. Lors de la victoire contre Nantes (0-3) lors de la sixième journée de Ligue 1 et le nul sur la pelouse de Reims (0-0, 8 octobre, 10e journée). Une rencontre durant laquelle il avait expulsé Sergio Ramos après une incompréhension sur des paroles de l’Espagnol. Il a également arbitré deux fois Ajaccio, lors des défaites contre Toulouse (2-0, 17e journée, 1er janvier) et Reims (1-0, 5 mars, 26e journée). En 17 matches de Ligue 1 cette saison, il a distribué 54 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Il a aussi sifflé deux penaltys.

