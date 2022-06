À l’occasion de la 4e journée de la Ligue des Nations, le Portugal affrontait la Suisse ce dimanche soir pour son dernier match de cette trêve internationale de juin. Après deux victoires et un match nul, la Seleção voulait terminer sur une bonne note afin de conserver sa place de leader dans ce groupe 2 de la Ligue A. Pour cette rencontre, le sélectionneur portugais – Fernando Santos – avait décidé de titulariser les deux Parisiens : Nuno Mendes et Danilo Pereira. Si le premier cité a joué dans son rôle habituel de latéral gauche, le joueur de 30 ans a lui enchaîné une nouvelle rencontre en défense centrale aux côtés de Pepe. De son côté, Cristiano Ronaldo était dispensé du dernier déplacement de la saison.

Le Portugal perd sa place de leader

Mais les vainqueurs de la première édition de la Ligue des Nations ont très mal débuté cette rencontre en concédant l’ouverture du score dès la première minute de jeu. Sur un centre venant du côté de Nuno Mendes, Haris Seferovic a permis à la Nati de mener au score (1-0, 1′). Le latéral parisien a vécu un début de rencontre compliqué avec une main sifflée dans la surface de réparation, finalement non accordé après consultation de la VAR (13′) suite à une faute au début de l’action. Par la suite, le Portugal va avoir une multitude d’occasions pour revenir au score, dont une tête de Danilo Pereira (17e), mais a fait face à un gardien suisse, Jonas Omlin, en état de grâce en seconde période pour finalement s’incliner sur la plus petite des marges (0-1). Cette défaite, conjuguée à la victoire de l’Espagne face à la République tchèque (2-0), fait chuter le Portugal à la deuxième place du groupe.

Une nouvelle fois titulaire dans le onze de Fernando Santos, Nuno Mendes a montré beaucoup d’engagement en première période. S’il a remporté de nombreux de duels (58%, 7/12), le latéral gauche du PSG a fait preuve de beaucoup de déchet dans l’utilisation du ballon (24 ballons perdus) et ne s’est pas montré assez précis dans ses centres (3/10 réussis). De son côté, Danilo Pereira a nouvelle fois livré une prestation solide en défense centrale. Très propre dans les sorties de balle (91% de passes réussies), l’ancien du FC Porto a également récupéré de nombreux ballons (7) dans cette rencontre. À l’issue du match, le joueur de 30 ans a exprimé son mécontentement suite à la défaite de la Seleção : « Nous devions toujours réagir à ce que l’adversaire faisait. C’était un but prématuré et cela n’aurait pas dû arriver (..) C’était une séquence où nous avons perdu le ballon à plusieurs reprises. Ensuite, sur un centre, nous avons été un peu mal organisés et nous avons concédé un but qui était évitable. » Désormais, les deux Parisiens auront quelques semaines de repos avant de retrouver le PSG et le Camp des Loges en juillet.

Le classement du groupe 2 de la Ligue des nations A

Espagne – 8 pts (+3) Portugal – 7 pts (+5) République tchèque – 4 pts (-3) Suisse – 3 pts (-5)