Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Bleus, Dagba…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 juin 2022. Kylian Mbappé chasse les records en équipe de France et fera son retour face à la Croatie, Presnel Kimpembe doit confirmer avec les Bleus, Pablo Sarabia encore buteur avec l’Espagne et Colin Dagba dans le viseur du RC Strasbourg.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les records de Kylian Mbappé en équipe de France. Auteur de 10e but en sélection depuis septembre (en 8 matches), l’attaquant du PSG va terminer cette saison 2021-2022 sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France sur une saison. Il se place derrière Just Fontaine (14 buts en 9 matches), Michel Platini (12) et à égalité avec Jean-Nicolas (10). Au total, et avant ce dernier match face à la Croatie (ce soir à 20h45 sur TF1), le champion du monde 2018 a inscrit 49 buts cette saison, dont 39 sous le maillot parisien. À cela s’ajoute son trophée de meilleur passeur de Ligue 1.

Depuis son Euro manqué l’été dernier, l’attaquant de 23 ans s’est montré décisif à de nombreuses occasions, notamment lors du Final Four de la Ligue des Nations avec des buts inscrits contre la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1). Sans oublier son quadruplé contre le Kazakhstan (8-0), une première chez les Bleus depuis Just Fontaine en 1958. Avec un total de 27 buts en 56 sélections, Kylian Mbappé peut envisager de battre tous les records avec l’équipe de France. Âgé seulement de 23 ans et 6 mois, le Bondynois affole les statistiques loin devant les autres tricolores au même âge. Par exemple, « son compère en attaque Karim Benzema totalisait 12 buts alors que Michel Platini et Thierry Henry avaient, eux, le compteur respectivement à 10 et 8 réalisations. » Il pourra dans les prochaines années dépasser le record de buts de Thierry Henry (51 réalisations).

Le quotidien francilien revient également sur le rôle de Presnel Kimpembe avec les Bleus. Pour le match face à la Croatie, le défenseur du PSG portera une nouvelle fois le brassard de capitaine lors de ce rassemblement. Si sa place de titulaire était quasiment acquise il y a un an de cela, désormais, le Titi fait face à une concurrence accrue à son poste, notamment en raison de ses prestations pas toujours convaincantes, notamment à l’Euro 2021 et lors des premières rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde. « Presko n’a pas passé l’obstacle et a fait douter le staff tricolore de son aptitude à voler à très haute altitude. » Et depuis le Final Four de la Ligue des Nations et le passage à une défense à trois, Presnel Kimpembe partage le temps de jeu avec Lucas Hernandez.

À bientôt 27 ans, le défenseur central arrive à un moment charnière de sa carrière, alors que son contrat court jusqu’en 2024 avec le PSG. D’après les dernières rumeurs, les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un défenseur central lors du mercato estival afin de le mettre en concurrence. Alors qu’il s’est récemment exprimé sur son avenir, cette sortie médiatique n’a pas été appréciée par le nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos, rapporte LP. « Ce dernier n’entend pas se laisser dicter le timing des discussions avec les joueurs de son effectif (…) Les premiers contacts entre ces deux hommes de caractère promettent une sérieuse mise au point. »

XI probable des Bleus (Le Parisien) : Maignan – Koundé, Konaté, Kimpembe (c) – Clauss, Guendouzi, Rabiot, Digne – Mbappé, Griezmann, Nkunku

De son côté, L’Equipe rapporte que Kylian Mbappé a de très bonne chance de retrouver une place de titulaire pour la rencontre opposant la France à la Croatie ce lundi soir, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Nations. Touché au genou face au Danemark (1-2) il y a dix jours, l’attaquant du PSG avait réalisé un retour décisif pour arracher l’égalisation contre l’Autriche (1-1), trente minutes après son entrée en jeu en seconde période. Ainsi, il pourrait être aligné ce soir aux côtés d’Antoine Griezmann et Christopher Nkunku. Ce dimanche à l’entraînement, Didier Deschamps « pouvait au moins se réjouir de constater que Kylian Mbappé était en pleine possession de ses moyens athlétiques. »

XI probable des Bleus (L’Equipe) : Maignan – Pavard, Koundé, Kimpembe (c), Digne – Clauss, Guendouzi, Rabiot, Nkunku – Ben Yedder, Mbappé

Concernant Pablo Sarabia, il s’est de nouveau montré décisif avec l’Espagne. Après d’excellentes performance avec le Sporting CP lors de l’exercice 2021-2022, l’Espagnol de 30 ans, poursuit sa belle saison avec le maillot de la Roja. En effet, face à la République tchèque ce dimanche, le joueur du PSG a scellé la victoire de sa sélection (2-0), quelques minutes après son entrée en jeu (72e). « Il n’a joué qu’un quart d’heure dans une rencontre déjà pliée, mais il a continué à donner du jus aux offensives espagnoles et a été proche d’inscrire un doublé (82e). » Lors du dernier match face à la Suisse (1-0), Pablo Sarabia avait également été décisif en marquant l’unique but de la rencontre.

Enfin, au rayon mercato, l’intérêt du RC Strasbourg pour Colin Dagba se confirme. En manque de temps de jeu avec le PSG, le latéral droit de 23 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – est dans le viseur du RCSA, qui cherche à compenser le départ de Frédéric Guilbert (prêté par Aston Villa). Selon L’Equipe, Colin Dagba « va être vendu cet été » et pourrait rapporter environ 3M€ aux Rouge & Bleu.