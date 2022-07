La pratique des clubs satellites est monnaie courante dans le monde du football. Ces derniers jours, des informations pullulaient concernant un partenariat qui engagerait le Paris Saint-Germain et le club lusitanien de Braga. Si l’information a pris de l’épaisseur en corrélation avec la nouvelle direction sportive du PSG composée notamment de Luis Campos et Antero Henrique tous les deux portugais, il n’en n’est rien. En effet, aujourd’hui, face aux journalistes, le président du Sporting Braga, Antonio Salvador, a balayé d’un revers de main l’idée de faire de son écurie, un club satellite du PSG : « Nous n’allons pas faire de partenariat avec le PSG. Deux joueurs sont venus, mais le partenariat est complètement faux. Le Sporting Braga ne sera jamais satellite d’aucun club étranger ou portugais. Quand nous sommes arrivés il y a près de 20 ans, nous nous sommes fixé l’objectif d’être indépendant de tout et Nous sommes tous conscients de la coopération qui doit avoir lieu, mais en termes d’infrastructures, Sporting Braga a fait son chemin« , des propos relayés par le média lusitanien Record.

Deux titis ont emprunté la route Paris – Braga

Lors de sa déclaration, le président du Sporting Braga fait allusion aux deux titis parisiens que sont Enzo Tayamoutou et Jordan Monteiro. Deux éléments qui évoluaient avec les U19, et qui depuis le 1er juillet se sont engagés du côté des U23 du club pensionnaire de Liga NOS.

Si l’idée d’un partenariat sous forme de club satellite semble peu probable avec cette déclaration, le média portugais O Jogo avançait en fin de semaine dernière, l’idée de voir QSI investir à Braga.