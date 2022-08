(MAJ) – Accord PSG / Roma confirmé pour Wijnaldum

Depuis l’ouverture du mercato estival, le PSG s’est surtout concentré sur les recrues pour renforcer son effectif. En effet, à ce jour, le club de la capitale a obtenu les signatures de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et a trouvé un accord pour la venue de Renato Sanches en provenance du LOSC. Cependant au rayon départ, les Rouge & Bleu éprouvent des difficultés à se séparer de leurs joueurs jugés transférables. Seuls Alphonse Areola (West Ham) et Marcin Bulka ont quitté le club parisien tandis que Colin Dagba a rejoint en prêt le RC Strasbourg. Mais les départs devraient s’accélérer dans les jours à venir à commencer par celui de Georginio Wjinaldum.

Une opération réglée ce mercredi ?

En effet, depuis plusieurs jours, de nombreuses sources font état d’un fort intérêt de l’AS Roma pour Georginio Wijnaldum. Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, cette opération est en très bonne voie. En effet, le milieu de 31 ans est désormais prêt à s’engager avec le club romain pour la saison 2022-2023. Le PSG et l’AS Roma ont conclu un accord total pour le prêt avec option d’achat de l’international néerlandais et le club parisien a donné son feu vert. Ainsi, il ne reste plus qu’à signer les documents avant d’officialiser ce deal. Le board parisien souhaiterait également finaliser le départ d’Idrissa Gueye cette semaine, rapporte Fabrizio Romano.

Une information confirmée par Saber Desfarges. Il existe un accord verbal entre « Antero Henrique, la Roma et Wijnaldum. » Le joueur est attendu à Rome en fin de semaine. « Les papiers seront rédigés demain. Le joueur a fait un effort financier pour rendre ce prêt possible », précise le journaliste de Prime Video. Le départ de l’ancien de Liverpool va ainsi entraîner l’arrivée de Renato Sanches chez les Rouge & Bleu. De son côté, le journaliste de Goal France, Marc Mechenoua, se montre moins affirmatif et rapporte qu’il reste encore quelques détails à régler pour le prêt avec option d’achat de l’ancien de Liverpool. Mais le PSG espère finaliser cette opération ce mercredi.

Enfin, Gianluca Di Marzio rapporte que l’AS Roma règle les derniers détails avec le PSG pour l’arrivée du natif de Rotterdam. « Les négociations se concluent positivement et l’accord pour Wijnaldum est en phase finale. » Les deux clubs espèrent conclure ce deal dans la matinée ou cet après-midi. Les Rouge & Bleu ont déjà trouvé le remplaçant de Georginio Wijnaldum en la personne de Renato Sanches, conclut le journaliste italien.

(MAJ, 11h02) – De son côté, RMC y va également de ses informations. Ainsi, le média hexagonal confirme bien que Georginio Wijnaldum va rallier le club de la Louve dans les prochaines heures. L’accord se base bien sur un prêt avec option d’achat. Un départ qui a donc permis au PSG de conclure également la venue de Renato Sanches, comme Le Parisien nous l’a précisé un peu plus tôt dans la matinée.