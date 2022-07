C’était l’une des révélations de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Après une saison complète en professionnel au Stade de Reims, Hugo Ekitike a réalisé un exercice prometteur avec 10 buts et 4 passes décisives en 24 matches. Sans surprise, l’attaquant de 20 ans a fait l’objet de convoitise cet été avec notamment un intérêt très prononcé de Newcastle. Mais, l’international U20 français avait pour seul objectif de rejoindre les Rouge & Bleu. Ainsi, les dirigeants parisiens ont réussi à obtenir le natif de Reims en prêt avec option d’achat. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Hugo Ekitike a évoqué son état d’esprit, ses ambitions et son désir de rejoindre les champions de France. Extraits choisis.

L’intégration avec ses nouveaux coéquipiers

« Que ce soient les francophones ou les autres, ils m’ont tous très bien accueilli. Je n’ai pas eu besoin de me présenter. À partir du moment où un joueur signe je pense que tout le monde est au courant. Ils sont tous très gentils, ils ont le sourire, et moi j’observe. Je dis des petits trucs en espagnol… Non, je rigole ! Je parle anglais, l’espagnol j’ai arrêté en troisième. J’ai oublié un petit peu, mais ça va vite revenir. »

L’intérêt du PSG et la rumeur Newcastle

« J’ai eu un rendez-vous avec Luis (Campos) qui a beaucoup compté pour moi. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. »

N’était-il pas plus prudent d’opter pour Newcastle avant de venir au PSG ?

« Le danger n’est pas entré pas dans ma réflexion. Tous ceux qui se sont positionnés étaient de grands clubs. Je n’ai peur de rien, j’ai envie de découvrir le haut niveau. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde. À partir du moment où on est ambitieux et on sait ce qu’on veut, pourquoi procéder par étapes ? C’est comme ça que j’ai réfléchi. Pour moi, on ne naît pas grand, on le devient ! »

N’a-t-il pas peur d’avoir un temps de jeu limité avec la présence de la MNM ?

« Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble. »

D’où vient sa confiance

« Je me suis toujours battu pour avoir ce que je mérite. On ne m’a pas fait de cadeau sur le plan sportif. J’ai une grande confiance en moi car je sais que sans cela je ne serais pas là aujourd’hui. Mon football ne m’a jamais trahi sur le terrain. Je préfère voir les choses en me disant que ce qui peut arriver sera encore meilleur, plutôt que l’inverse. J’ai zéro doute sur ce que je suis capable de faire ! »

Son style de jeu

« Celui d’un altruiste devenu attaquant de pointe et qui aime marquer des buts. J’ai changé ma façon de jouer et de voir le football. J’aime le spectacle, apporter de la fantaisie tout en restant dans l’efficacité, le type de joueur qui veut donner envie aux gens de venir le voir au stade (…) Le job d’un attaquant c’est d’être efficace. Mais si je peux donner un petit bonus en rajoutant ma touche personnelle… »