Après deux semaines moins intenses, le PSG retrouvera un rythme plus habituel de deux rencontres en 6 jours, dont un match crucial en Ligue des champions.

Le PSG aborde avec confiance son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Entre la confrontation aller et retour face aux Bavarois, les joueurs de Christophe Galtier ont enchaîné trois victoires d’affilée en championnat et ont retrouvé quelques couleurs. De plus, les Rouge & Bleu pourront compter sur un Kylian Mbappé en forme avec 5 buts, 2 passes décisives et un record historique lors des dernières rencontres. En raison des grèves en France mardi, les Parisiens s’envoleront dès ce lundi vers l’Allemagne, juste après une séance d’entraînement au Camp des Loges.

Deux déplacements d’affilée pour le PSG

Depuis l’Allianz Arena, Christophe Galtier et un joueur se présenteront devant les médias le mardi à partir de 17h15, suivi d’un entraînement ouvert aux médias durant une quinzaine de minutes. L’occasion de connaître plus en détails l’état de forme de Marquinhos et Nordi Mukiele à 24 heures du choc. Après ce match en Bavière, les Parisiens n’auront pas le temps de se reposer avec nouveau déplacement sur la pelouse du Stade Brestois dès samedi (21h sur Canal Plus Sport 360), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Après six jours qui s’annoncent intenses et qui seront importants pour la suite de la saison parisienne, les Rouge & Bleu auront le droit à un jour de repos en fin de semaine. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine