Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG devait négocier une rencontre face au Stade Brestois ce week-end, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et avec la victoire du RC Lens contre Troyes (1-0), les hommes de Christophe Galtier ne devaient pas se manquer pour retrouver leur fauteuil de leader à l’issue de cette journée. Grâce à une nouvelle réalisation de Neymar Jr, la 8e en Ligue 1, les Rouge & Bleu occupent toujours la tête du championnat (19 pts) grâce à une meilleure différence de buts (+21) que leur rival, l’Olympique de Marseille. Victorieux du LOSC (2-1) à domicile, les Marseillais restent au contact des Rouge & Bleu (19 pts, +11). Derrière, le FC Lorient continue son bon début de saison. Après leur victoire face à l’OL en milieu de semaine (match en retard de la 2e journée de L1), les Merlus ont enchaîné avec un succès face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (3-2) et se placent au pied du podium (4e, 16 pts).

Un choc OL / PSG pour la prochaine journée

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais s’est incliné face à l’AS Monaco (1-2) et compte déjà six points de retard sur le PSG et l’OM. Le Stade Rennais s’est largement imposé face à l’AJ Auxerre (5-0) et se replace bien au classement (6e, 11 pts). De son côté, le RC Strasbourg n’y arrive toujours pas et a concédé le match nul face au Clermont Foot (0-0). Enfin, l’AJ Ajaccio est la seule équipe sans victoire dans ce championnat. Le club corse a enchaîné une cinquième défaite de rang face à l’OGC Nice (0-1) et occupe la place de lanterne rouge.

Avec 25 buts marqués, le PSG est de loin la meilleure attaque du championnat devant le Montpellier Hérault (17 buts), le RC Lens et l’Olympique Lyonnais (16). Avec seulement 4 buts encaissés en ce début de saison, le club de la capitale possède la meilleure défense de L1, à égalité avec son poursuivant, l’Olympique de Marseille. Pour son dernier match avant la trêve internationale, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (dimanche 20h45 sur Prime Video) à l’occasion du choc de la 8e journée de L1.

Résultats 7e journée de Ligue 1

RC Lens / ESTAC Troyes (1-0)

PSG / Stade Brestois 29 (1-0)

Olympique de Marseille / LOSC (2-1)

RC Strasbourg / Clermont (0-0)

AC Ajaccio / OGC Nice (0-1)

Angers SCO / Montpellier HSC (2-1)

FC Lorient / FC Nantes (3-2)

Toulouse FC / Stade de Reims (1-0)

Stade Rennais / AJ Auxerre (5-0)

AS Monaco / Olympique Lyonnais (2-1)

Classement Ligue 1