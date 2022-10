Après sa victoire face à l’OGC Nice (2-1), le PSG va poursuivre son début de marathon de matches cette semaine avec deux déplacements au programme en Ligue des champions et Ligue 1.

Après une trêve internationale toujours éprouvante pour la majorité des joueurs, le PSG a repris ses bonnes habitudes en s’imposant face à l’OGC Nice (2-1) en Ligue 1 ce week-end. Et les Rouge & Bleu enchaîneront les rencontres jusqu’au début de la Coupe du monde 2022 le mois prochain (20 novembre-18 décembre). Et cette semaine, les hommes de Christophe Galtier disputeront deux matches, un en Ligue des champions et un autre en championnat.

Deux déplacements pour les Parisiens

Après avoir profité d’une journée de repos, les joueurs du PSG retrouvent le chemin de l’entraînement ce lundi afin de préparer au mieux le déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions (mercredi 5 octobre à 21h). Et à la veille de ce match, Christophe Galtier et Danilo Pereira se présenteront en conférence de presse depuis l’Estadio Da Luz à l’horaire inhabituel de 20h15 en France. Quelques heures auparavant, les premières minutes de la séance d’entraînement des Rouge & Bleu seront ouvertes aux médias au Camp des Loges à partir de 11h.

Après ce match au Portugal, les champions de France en titre vont enchaîner avec un nouveau déplacement, cette fois-ci sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 10e journée du championnat (samedi 8 octobre à 21h). Une rencontre importante pour les Parisiens afin de conserver leur place de leader avant le Classico dans une dizaine de jours face à l’Olympique de Marseille, deuxième et à deux points des Rouge & Bleu. Voici-ci dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG