Le PSG aurait refusé une grosse offre pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos brille au PSG dans le rôle du supersub. Même s’il n’a pas l’un des plus gros temps de jeu de l’effectif parisien, le club de la capitale ne souhaiterait pas s’en séparer et aurait même refusé une grosse offre à son sujet.

Avec l’émergence et la réussite d’Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9, Gonçalo Ramos doit se contenter d’un rôle de supersub. Un rôle qu’il endosse bien puisque l’international portugais a marqué 19 buts et délivré six passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2024-2025 (18 titularisations, 1811 minutes de temps de jeu). Malgré ce statut, l’ancien du SL Benfica ne compte pas quitter le PSG. Et ses dirigeants semblent aussi compter sur lui.

Le PSG ne veut pas entendre parler d’une vente

En effet, selon les informations de Matteo Moretto, malgré certaines rumeurs, le PSG considère Gonçalo Ramos comme un joueur important de son effectif et refuserait de le vendre lors de ce mercato estival 2025. Le journaliste explique même que les dirigeants parisiens auraient reçu une offre de 50 millions d’euros d’un club de Premier League, dont le nom n’a pas fuité, pour s’attacher les services de l’attaquant. Une proposition tout simplement refusée par le club de la capitale. Une preuve que le PSG compte sur son attaquant (24 ans).