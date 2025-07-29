PSG – Gonçalo Ramos a débuté sa préparation d’avant-saison

Actuellement en vacances après une saison 2024-2025 historique, certains joueurs du PSG ont déjà entamé leur reprise personnelle pour être en forme pour l’exercice à venir.

Après une saison historique marquée par un quadruplé dont la première Ligue des champions de l’histoire du club, les joueurs du PSG sont actuellement en vacances. Le retour au Campus de Poissy est programmé au 6 août prochain, soit une semaine avant la SuperCoupe de l’UEFA contre Tottenham (13 août). Et pour éviter un trop grand écart au niveau des formes physiques, les Parisiens devront suivre un programme concocté par le staff durant leur dernière semaine de repos. Et certains joueurs se sont déjà mis au travail.

Joueur de rotation durant cet exercice 2024-2025 (45 matches disputés, 1.811 minutes, 19 buts et 6 passes décisives), Gonçalo Ramos a partagé sur sa story Instagram sa préparation d’avant-saison avec au programme des exercices de renforcement en salle puis quelques échanges avec ballon sur une pelouse dans la région d’Algarve (Portugal). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international portugais n’a pas demandé un départ à sa direction malgré son statut de remplaçant et des intérêts de certains clubs en Serie A (Juventus Turin, AC Milan). Cependant, en cas d’offre jugée satisfaisante, le board parisien ne serait pas fermé à un départ de son numéro 9. Lors de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant de 24 ans avait brièvement évoqué son avenir : « Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien. »

Story Instagram Gonçalo Ramos