Le PSG s’est imposé face à Vannes (0-4) ce lundi lors des 16es de finale de la Coupe de France. Double tenant du titre et détenteur du record de victoires dans la compétition (14), les Rouge & Bleu attendait ce soir son futur adversaire en 8e de finale. Le tirage au sort a été effectué sur Eurosport 2 par l’ancien entraîneur de l’équipe féminine du PSG Olivier Echouafni et l’ancien défenseur et entraîneur de Lens Eric Sikora. Le club de la capitale affrontera l’OGC Nice. Cette rencontre se jouera au Parc des Princes, une première dans cette édition.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France auront lieu les samedis 29, dimanche 30 et lundi 31 janvier. Nous connaîtrons très prochainement la date précise de cette rencontre pour les Parisiens.