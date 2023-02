Depuis plus de huit mois, le PSG a pour objectif de se renforcer en défense avec l’arrivée de Milan Skriniar. Et le club parisien était prêt à tout pour le récupérer dès cet hiver.

Lors de ce mercato hivernal, le PSG a enregistré le départ de trois joueurs (Keylor Navas, Ayman Kari et Pablo Sarabia) mais n’a pas renforcé son effectif. Pourtant, le board parisien s’est activé dans les derniers instants pour recruter Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Deux dossiers qui ont finalement échoué pour diverses raisons. Concernant le défenseur de l’Inter, il arrivera finalement libre l’été prochain malgré quelques tentatives lancées dans les derniers jours du mercato hivernal 2023.

Indemnité de transfert plus le prêt de Danilo pour l’arrivée de Skriniar ?

En effet, comme le rapporte le journaliste de Relevo, Matteo Moretto, les deux présidents, Nasser al-Khelaïfi et Steven Zhang, étaient d’accord pour un transfert à hauteur de 15M€ bonus compris, mais la département sportif des Nerazzurri ne voulait pas céder le joueur sans le remplacer (Merith Demiral et Benjamin Pavard ont été pistés en vain). Face au manque de solution de l’Inter pour trouver un renfort en défense dans les dernières heures, le PSG aurait proposé un prêt sec de Danilo Pereira jusqu’à la fin de saison plus une indemnité de transfert pour l’arrivée dès janvier de Milan Skriniar. Une offre refusée par l’Inter Milan. Le profil du Portugais n’aurait pas plu aux dirigeants italiens.