Le chiffre exceptionnel de la MNM en 2022

Le PSG a actuellement dans ses rangs la meilleure attaque du monde qui réalise un début d’exercice 2022/2023 exceptionnelle. Une statistique démontre la force offensive incroyable de ce trio.

Si le Paris Saint-Germain est pointé du doigt pour ses quelques failles dans le jeu, son début de saison comptablement est quasiment parfait. Large vainqueur du FC Nantes lors du Trophée des Champions (4-0), les Parisiens sont invaincus en championnat avec 22 points pris sur 24 possibles (7 victoires, un match nul) en plus d’être en tête de sa poule en Ligue des Champions avec deux victoires en autant de rencontres face à la Juventus (2-1) et le Maccabi Haïfa (1-3). Ceci est en grande partie dû à des débuts fracassants de son attaque de feu, Messi – Neymar – Mbappé, qui sont dans une forme tout simplement exceptionnelle !

Le trio le plus décisif au monde en 2022

Après une saison 2021/2022 décevante, Neymar Jr et Leo Messi semblent au top de leur forme et possèdent des chiffres à la hauteur de leur talent. Le Brésilien est à 11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres tandis que l’Argentin cumule 6 buts et 8 passes décisives en autant de confrontations. Et que dire de Kylian Mbappé, qui banalise l’extraordinaire avec 10 réalisations en 9 sorties. Mais si on voit de manière plus large, ce trio offensif est tout simplement le plus décisif d’Europe sur toute l’année civile de 2022. En effet, depuis le 1e janvier de cette année, seuls trois joueurs ont été directement concernés sur 40 buts ou plus en marquant ou en étant passeur décisif. L’identité de ces trois attaquants ? Et bien il ne faut pas aller bien loin, puisque les trois portent le maillot du Paris Saint-Germain et composent la fameuse « MNM ». Kylian Mbappé a été décisif sur 48 buts avec le PSG et en sélection (35 buts ; 13 passes décisives), Neymar Jr et Leo Messi ont été décisifs à 40 reprises en 2022 (25 buts; 15 passes décisives pour le « Ney », 20 réalisations et 20 offrandes du côté de la Pulga).

De bonne augure pour une saison qui s’annonce chargée avec des grandes ambitions pour le Paris Saint-Germain.