Le PSG aurait une idée pour remplacer Pablo Sarabia

Même si ce n’est pas encore officiel, Pablo Sarabia va bien quitter le PSG afin de rallier les Wolves dans les heures à venir. Un départ qui pourrait forcer les dirigeants parisiens à bouger sur le mercato.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Sarabia peine très largement depuis que l’exercice 2022-2023 s’est lancé. Plutôt intéressant en tout début de saison, il s’est, doucement mais sûrement, mué en véritable fantôme. Rien d’étonnant à ce qu’il plie bagages cet hiver donc, Wolverhampton étant prêt à débourser la modique somme de 5 millions d’euros hors bonus pour boucler l’affaire. Le tout désormais est de savoir si ce départ sera compensé par une arrivée.

Le PSG vise bien un avant-centre

À ce sujet, les échos divergent. Le Parisien nous indiquait, par exemple, que la marge de manœuvre du PSG est extrêmement réduite. De son côté, L’Équipe explique que deux recrues sont espérées : un avant-centre et un défenseur central. Et ce jour, Goal y va également de ses informations par le biais de son journaliste Marc Mechenoua. Le média corrobore ainsi la piste de l’attaquant de pointe, tout en ajoutant quelques précisions. Le PSG serait en effet à la recherche d’un avant-centre pour remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia. Néanmoins, ce serait un tout autre profil que celui du gaucher espagnol que souhaiterait attirer le board rouge et bleu puisqu’il s’agirait d’un joueur capable d’évoluer en tant que pivot. Un profil à la Gianluca Scamacca (1m96), lui qui a rejoint West Ham cet été malgré le forcing parisien, serait, en ce sens, privilégié.