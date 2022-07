Le PSG souhaite modifier de manière significative son effectif pour préparer au mieux la saison 2022-2023. Ainsi, Luis Campos a déjà ciblé de nombreux joueurs pour renforcer le groupe et notamment Vitinha, dont la signature a été officialisée cette semaine. Mais le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu – épaulé par Antero Henrique – aura également la lourde tâche de se séparer de certains indésirables du club à l’image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Mais un autre joueur pourrait être concerné par un départ cet été : Keylor Navas. Après deux excellentes années avec le maillot parisien, l’international costaricien a partagé les cages avec Gigio Donnarumma lors de l’exercice 2021-2022. Alors que l’Italien semblait avoir pris un léger avantage au cours de la saison, son match retour compliqué face au Real Madrid (1-3) en Ligue des champions a rééquilibre la balance. De quoi redistribuer les cartes dans la hiérarchie des gardiens pour la saison à venir ?

Naples souhaite recruter un gardien expérimenté

Selon plusieurs sources, le PSG miserait toujours sur la jeunesse et l’avenir avec Gigio Donnarumma. Encore sous contrat jusqu’en 2024, Keylor Navas pourrait ainsi quitter le club même s’il a récemment déclaré vouloir aller au bout de son bail : « J’ai un contrat de deux ans et pour moi ça parle de lui-même. J’ai toujours été un battant et j’aime les défis, voyons ce que Dieu a pour ma vie, c’est lui qui sait, j’ai déjà tout mis entre ses mains (…) Plus tard, nous analyserons si je suis avec ma famille à Paris, ou ailleurs, donc pour moi ce n’est pas important. Je suis à Paris depuis deux ans et je ne vois pas d’autre option », avait déclaré le portier parisien au début du mois de juin.

Mais selon les informations de La Repubblica, une formation italienne serait intéressée par la venue de Keylor Navas. À la recherche d’un gardien expérimenté pour succéder à David Ospina, dont le contrat a expiré le 30 juin, le SSC Napoli aurait dans le viseur le portier du PSG. Actuellement, le club napolitain rencontre quelques complications pour la prolongation de son autre gardien, Alex Meret, dont le bail actuel court jusqu’en 2023. Ainsi, en solution de recours, Naples aurait coché le nom de l’international costaricien de 35 ans afin d’apporter de l’expérience au groupe de Luciano Spalletti (qualifié pour la Ligue des champions). Si aucun montant n’est mentionné par le média transalpin, Transfermarkt estime la valeur de Keylor Navas à 8M€. Reste désormais à connaître la position du triple vainqueur de la Ligue des champions.

Temps de jeu 2021-2022 de Keylor Navas