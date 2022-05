Le feuilleton Kylian Mbappé arrive bientôt à son épilogue. Après plusieurs mois d’attente, l’attaquant parisien, qui est en fin de contrat en juin prochain, va bientôt annoncer sa décision. Mais en attendant, l’attaquant de 23 ans est toujours officiellement un joueur du PSG jusqu’au 30 juin. Et ce mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie pour rendre ses verdicts.

En cas de prolongation, Kylian Mbappé manquera le Trophée des Champions

Si son avenir reste encore incertain entre le Real Madrid et le PSG, Kylian Mbappé est au moins sûr d’une chose. Il manquera le premier match de la saison 2022-2023 en cas de prolongation avec les Rouge & Bleu. En effet, la commission de discipline a sanctionné le Français d’un match de suspension en raison d’un troisième carton jaune reçu sur une période de dix rencontres (AS Monaco, Olympique de Marseille et Montpellier Hérault). Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 24 mai à 0h00, soit après la dernière journée du championnat 2021-2022. Ainsi, le champion du Monde 2018 sera suspendu pour le Trophée des Champions face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré le 31 juillet prochain à Tel-Aviv (Israël). Pour rappel, dans cette compétition, le PSG reste sur une défaite face au LOSC de Jocelyn Gourvennec (0-1) après avoir remporté toutes les éditions entre 2013 et 2020.