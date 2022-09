Après plusieurs mois d’attente, la Ligue des champions fait son retour dans quelques jours. À cette occasion, le PSG va débuter sa campagne 2022-2023 avec la réception de la Juventus Turin au Parc des Princes ce mardi (21h sur RMC Sport et Canal Plus), dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes. Et ce dimanche, le club de la capitale a dévoilé son groupe qui participera aux six premiers matches de C1.

Mauro Icardi pas inscrit

Et Christophe Galtier n’a pas réservé de surprises dans sa liste des 23 joueurs. Avec le dégraissage massif réalisé, le PSG peut inscrire l’intégralité de son groupe. Non retenus la saison passée, Sergio Rico et Juan Bernat sont cette fois-ci bien présents dans la liste de Ligue des champions, tout comme l’ensemble des recrues : Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Ecarté du groupe professionnel depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi n’a pas été inscrit par le staff parisien.

Cette liste pourra être modifiée en cas de qualification pour les 8es de finales de la compétition. Les Rouge & Bleu pourront également s’appuyer sur une liste B, composée de jeunes du centre de formation. Si cette dernière n’a pas encore été dévoilé, elle devrait essentiellement être composée des joueurs présents dans le groupe Elite : El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. À noter que Lucas Lavallée est inscrit dans la liste A aux côtés de Gigio Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier.

La liste de Ligue des champions du PSG