Le PSG devrait démarrer un nouveau cycle cet été

En concédant le match nul dans son antre face au RC Lens (1-1), le PSG a validé le dixième titre de son histoire rejoignant, par la même, l’AS Saint-Etienne tout en haut du panthéon de l’élite hexagonale. Désormais, il reste donc quatre petites rencontres aux Parisiens afin de conclure un exercice qui a déçu plus d’un supporter rouge et bleu. La seule petite excitation qui peut subsister reste la possibilité de voir évoluer certains titis dans les semaines à venir.

Un mercato qui interroge

Et forcément, les fans parisiens et les différents observateurs ont d’ores et déjà le regard tourné vers la saison prochaine. En ce sens, les choix des décideurs du club de la capitale seront particulièrement scrutés. Que ce soit des décisions fortes au niveau de l’organigramme ou des recrues qui débarqueront en terres franciliennes cet été, le chantier s’annonce ardu. Un autre chantier accapare les esprits : quels seront les joueurs dont le PSG se délestera durant ce mercato estival ? Il faut dire que beaucoup d’éléments rouge et bleu n’ont pas réalisé la saison de leur carrière, et c’est le moins que l’on puisse dire. Quid des seconds couteaux tels que Julian Draxler, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou autres Thilo Kehrer ? La question se pose également en ce qui concerne des cadres du XI de Mauricio Pochettino.

Lionel Messi a pris sa décision, Neymar vers la sortie ?

L’un des sujets qui agite la presse est sans nul doute l’avenir de Lionel Messi. Arrivée en grandes pompes dans la capitale française l’été dernier, c’est peut dire que la Pulga a largement déçu pour sa première saison loin de son club de toujours, le FC Barcelone. Certains échos faisaient même état de l’envie du numéro 30 de plier bagages dans les semaines à venir. Une rumeur qui a, depuis, été démentie par de nombreuses sources. Ce jour, c’est Sky Sports News qui évoque le cas de l’ancien Blaugrana. Et sans surprise, le média nous indique que Lionel Messi n’a pas du tout l’intention de quitter Paris. Loin d’avoir dit son dernier mot, le gaucher restera à minima encore une saison de plus sous la tunique parisienne. Le PSG, qui devra reconstruire son effectif ainsi que son organigramme avec les futurs de Mauricio Pochettino et Leonardo qui sont plus qu’incertains, devrait faire de Messi l’un de ses cadres offensifs l’an prochain.

En outre, Sky Sports News nous explique que le PSG devrait démarrer un nouveau cycle une fois le championnat conclu. Comme pressenti, Mauricio Pochettino devrait prendre la porte, aucun nom n’est cependant avancé par cette source afin de le remplacer. En revanche, si Lionel Messi devrait rester, le board rouge et bleu songerait très sérieusement à vendre Neymar Jr. Problème là encore, on a du mal à imaginer le Ney changer de club lors de la prochaine fenêtre des transferts alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat. De plus, ses émoluments freineront, selon toutes vraisemblances, les hypothétiques candidats.