Un intérêt de l’Inter Milan pour Leandro Paredes ?

Cet été, le PSG va très certainement dégraisser son effectif. Alors qu’ils étaient réticents à quitter la capitale française, certains seraient désormais prêts à se relancer dans un nouveau challenge (Julian Draxler). D’autres sont des joueurs vendables selon la direction parisienne comme Ander Herrera, Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou encore Leandro Paredes.

Le milieu de terrain argentin arrive en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG. Alors qu’il y a quelques mois, une rumeur sur des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat sortait d’Argentine, il semblerait que ce ne soit pas l’idée des dirigeants parisiens qui ne serait pas contre se séparer de l’ancien romain. Ce mardi matin, la Gazzetta dello Sport en a fait sa Une avec le titre suivant : « Le coup de génie. » Le quotidien sportif italien explique que Leandro Paredes est toujours un objectif pour l’Inter Milan pour son mercato estival. Le PSG est prêt à le vendre et a fixé son prix à 15 millions d’euros. L’ancien du Zenit aurait donné son aval pour une possible arrivée dans le club milanais, qui serait prêt à lui proposer un contrat de quatre et un salaire de cinq millions d’euros par an. La Gazzetta conclut en indiquant que les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter le dossier.