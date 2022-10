Le PSG engagé dans une bataille pour l’indice UEFA français

Pour la compte de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG se déplace à l’Estadio da Luz afin d’y affronter Benfica ce mercredi 5 octobre. Si la rencontre est capitale pour le Paris Saint-Germain dans la course à la première place du groupe H, elle l’est tout autant pour la France dans le cadre de l’indice UEFA.

La Ligue des Champions va changer de formule dès la saison 2024-2025. Cette nouvelle version de la plus prestigieuse des compétitions de club va notamment permettre à la cinquième nation UEFA d’envoyer quatre représentants en C1 (trois directement et un en tour préliminaire). Une nouveauté qui, pour l’instant, bénéficie à la France. Car oui, ce sont bien les champions du monde en titre qui pointent à la cinquième place du classement UEFA avec 52 331 points, juste devant les Pays-Bas (50 900) et le Portugal (49 049). Cependant, l’écart ne cesse de se réduire, et cette saison, la France est même derrière ses deux concurrents en terme de points engrangés avec 3 750, contre 4 500 pour les Néerlandais et 5 333 pour les Portugais. Ces derniers auront l’occasion, cette semaine, de se rapprocher un peu plus des Français au classement UEFA avec des confrontations directes. En effet, c’est ce mercredi 5 octobre (21h sur Canal +), que le PSG se déplace au Portugal et se dresse face au Benfica. Un jour avant, le mardi 4 octobre (18h45h sur Canal +), l’Olympique de Marseille reçoit le Sporting. Autant dire que ces deux rencontres vont peser dans l’avenir du football français sur la scène européenne.

Comment l’indice UEFA est calculé

Une victoire en phase de poules de Ligue des Champions, de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence rapporte deux points, et un match nul, un point. La première place de son groupe en C3 rapporte elle trois points supplémentaires, contre deux si l’on termine deuxième. En Ligue Europa Conférence, la première place de son groupe rapporte deux points et la deuxième, un. En Ligue des Champions, une participation aux huitièmes de finale ajoute quatre points. Ensuite, le parcours du club fait gagner un point à sa nation par tour passé, en C1 et C3. En Ligue Europa Conférence, un point est rapporté pour chaque tour passé, au de-là des demi-finales.

A la fin d’une saison, tous les points récoltés par les écuries d’une même nation disputant une des trois compétitions européennes sont additionnés, puis divisés par le nombre de clubs engagés. Alors, cela donne le nombre de points obtenus sur une saison complète par une nation. Ce résultat est lui ajouté à ceux des cinq dernières saisons, ce qui donne le coefficient UEFA.