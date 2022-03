Hier, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Chambéry dans le cadre de la 19e journée de Liqui Moly Starligue. Le début de match est à l’avantage des locaux avec une avance qui va monter jusqu’à plus 3 (6-2, 16e), le club de la capitale butant sur une bonne défense et ne marquant que deux buts en 15 minutes. Le PSG va petit à petit entrer dans le match et refaire son retard et même réussir à égaliser à une minute de la mi-temps (12-12, 29e). Mais Chambéry rentre aux vestiaires avec un léger avantage (14-13).

En seconde période, le PSG Handball va mieux jouer et après quelques minutes, va réussir à égaliser (17-17, 38e) et même prendre l’avantage (19-20, 40e). Un avantage qu’il va réussir à conserver. Pendant la grande majorité du second acte, le score va osciller entre plus deux et plus trois pour les Parisiens. Dans les cinq dernières minutes du match, le PSG va accélérer et réussir à prendre six buts d’avance, écart final dans cette rencontre (27-33). Le PSG poursuit son sans-faute en championnat avec une 19e victoire en 19 matches et fonce vers un nouveau titre de champion.