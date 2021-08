Le PSG n’a formulé aucune offre pour Camavinga (LP)

Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga (18 ans) a décidé de ne pas prolonger son contrat avec son club formateur. Afin de ne pas le voir partir libre l’été prochain, le Stade Rennais voudrait désormais vendre son milieu de terrain, pour une somme de 30 millions d’euros. L’international français (3 sélections) aimerait rejoindre le PSG mais les Rouge & Bleu n’ont formulé aucune offre au club breton selon les informations du Parisien. “Le PSG n’a pas fondamentalement besoin” de Camavinga mais “n’a sans doute pas envie de passer à côté de l’opportunité de recruter peut-être une future pépite” à un prix raisonnable.

Le quotidien francilien assure que le PSG s’intéresse toujours au marché des latéraux gauches. En ce qui concerne Kylian Mbappé, aucune négociation n’a lieu entre les dirigeants du PSG et du Real Madrid. Mais plus les jours passent et “plus son maintien dans la capitale française paraît plus que probable“, conclut Le Parisien.