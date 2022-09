Le PSG a été extrêmement actif lors de ce mercato avec sept arrivées (dont celle de Nuno Mendes) et plus d’une vingtaine de départs. La fin de ce marché des transferts est particulièrement parti dans tous les sens avec les signatures de Fabian Ruiz et Carlos Soler, et dans le même temps, un bon nombre d’indésirables ont quitté le Paris Saint-Germain. Pourtant, les observateurs et supporters ont été frustrés de l’absence d’un nouveau défenseur central au sein de l’effectif Rouge & Bleu. Le média Le Parisien revient sur ce mercato et les relations plus que fraîches entre Antero Henrique et Luis Campos.

Des tensions en interne ?

Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Hugo Ekitike, Milan Skriniar, Gianluca Scamacca, Aurélien Tchouaméni, Vitinha, Seko Fofana, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz… Voici les onze joueurs qu’aurait ciblé le PSG pour ce mercato, au final “seulement” cinq d’entre eux sont arrivés d’après les dires du quotidien local. Cet “échec” aurait laissé des traces en interne et particulièrement autour de l’homme de l’ombre de ce marché estival, Antero Henrique. Luis Campos pointerait du doigt son acolyte concernant deux sujets : Le fait de n’avoir quasiment vendu aucun mais de les avoir prêté mais aussi le fait d’avoir « tenté de tirer la couverture à lui en privilégiant ses réseaux, sans toujours en informer Campos. »

Le plan du PSG… tombé à l’eau

Selon le journal local, “Paris avait un plan : vendre pour 150 millions d’euros auxquels s’ajoutait une enveloppe de 80 millions, soit 230 millions d’euros, pour mener à bien son recrutement. Les départs n’ont rapporté qu’une cinquantaine de millions d’euros. Un tiers de l’objectif a été rempli seulement.” Suite à cela, la cohabitation à l’avenir entre Antero Henrique et Luis Campos a été jugée comme « difficilement concevable ». Le conseiller sportif et Christophe Galtier de leur côté ne veulent pas changer leur plan et souhaitent rester pour le moment avec une défense à trois… mais jusqu’à quand ?! Seul l’avenir nous le dira…