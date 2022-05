Le PSG ne regarde pas vers Lewandowski (L’Equipe)

Robert Lewandowski semble avoir disputé son dernier match avec le Bayern Munich ce week-end face à Wolsfburg (2-2). A l’issue de cette rencontre, l’attaquant a déclaré : « Il est très possible que ce soit mon dernier match pour le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100 %, mais c’est possible« . Confirmant ainsi les informations de Sky Sport et les déclarations du directeur sportif bavarois Salihamidzic pour le média allemand, qui annonçait que Lewandowski ne souhaitait pas signer de nouveau contrat avec les Munichois, et connaître une nouvelle aventure. Aujourd’hui, on apprend par le biais d’informations de L’Equipe que la priorité absolue de l’attaquant polonais serait de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Cependant, le deal pourrait s’annoncer compliqué pour les Catalans à cause de leurs finances, faisant face aux 60M réclamés par le Bayern Munich pour libérer son attaquant de sa dernière année de contrat. Si les portes de sorties semblent bouchées en Premier League, le PSG est annoncé depuis plusieurs semaines comme une possibilité.

Le PSG pas intéressé ?

Si ESPN et Fabrizio Romano annoncent depuis plusieurs semaines la possibilité de voir Lewandowski poser ses bagages à Paris, le journal L’Equipe na va pas dans ce sens. En effet, selon le média français, le PSG fait face au dossier Mbappé qui dure dans le temps et empêche d’avancer sur d’autres potentiels dossiers, mais en plus de ça, il faudrait trouver une porte de sortie à plusieurs éléments de l’effectif parisien avant de penser à recruter. Par ailleurs, L’Equipe ajoute également que : « Rien ne dit, à ce jour, que les dirigeants parisiens se tourneraient vers Lewandowski pour redémarrer un nouveau cycle« .