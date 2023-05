Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 mai 2023. Le nouveau campus prêt à accueillir les Parisiens cet été, Christophe Galtier absent de l’entraînement jeudi…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy. Et dès le mois de juillet, ce Campus PSG accueillera les Rouge & Bleu. « Tout est prêt pour les accueillir : l’espace balnéothérapie et ses quatre grands bassins, la zone médicale, le vestiaire circulaire et ses 32 casiers, une immense salle de musculation avec des appareils dernier cri, deux salles de restauration, une salle vidéo, etc. Rien ne manque, tout a été pensé dans les moindres détails », précise le quotidien francilien. À l’étage, 43 chambres serviront aux joueurs pour les mises au vert lors des veilles de match. Les trois terrains d’entraînement sont déjà prêts et bien entretenus par les jardiniers du club. Au début de l’année, les joueurs du PSG étaient déjà venus dans ce nouveau Campus pour découvrir les locaux et Christophe Galtier s’était montré particulièrement élogieux sur ce nouvel établissement : « C’est un outil de travail unique au monde qui montre l’ambition du club et qui permettra de développer nos joueurs et d’attirer encore les meilleurs joueurs du monde. C’est aussi un axe de motivation et de détermination. Il y a une grosse volonté de la part de nos propriétaires de dire que le PSG doit devenir le plus grand club du monde. Ils le prouvent avec cet outil de travail. »

Ce rendez-vous avec les joueurs a souvent été reporté pour coller à l’agenda du président Nasser al-Khelaïfi. Grand ordonnateur de ce nouveau Campus PSG, l’ancien dirigeant parisien, Jean-Claude Blanc, avait aussi été convié lors de cette visite du 26 janvier dernier. « Il sera évidemment présent pour l’inauguration officielle. Elle devait initialement se tenir ce printemps, mais le timing s’est avéré trop juste pour faire les choses en grand. Aucune date n’est fixée, mais la cérémonie devrait finalement avoir lieu à l’automne, avec moult invités où se mêleront dirigeants, entraîneurs et joueurs d’hier et d’aujourd’hui », rapporte LP. SI l’équipe professionnelle masculine sera présente sur les lieux dès juillet, elle sera rejointe par le centre de formation, la préformation et et l’équipe féminine en janvier prochain. Le centre de formation disposera d’un internat, de 15 salles de classe et 8 terrains pour accueillir entre 120 et 150 jeunes filles et garçons âgés de 7 à 17 ans. Concernant les joueurs de la préformation, ils seront scolarisés dans les collèges des communes voisines. « Grandir et apprendre à proximité des stars, voilà un levier crucial pour cultiver l’esprit club. »

Avec un investissement de 300M€, ce Campus PSG sera l’un des plus spacieux, fonctionnels et confortables du monde. Mais le chantier sera loin d’être terminé. En effet, en 2024, après les Jeux Olympiques, le club parisien lancera sa deuxième phase de travaux avec la construction des gymnases pour la section handball et judo. Il y aura également un stade de 3.000 places dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028. Il accueillera les matches à domicile des féminines et de l’équipe U19. « Pour l’heure, tous les esprits se concentrent sur la première quinzaine de juillet. Quand les joueurs poseront leurs sacs de sport. Quand le Campus prendra vie », conclut LP.

Le quotidien francilien rappelle également que Christophe Galtier était absent de la séance d’entraînement de jeudi pour raison médicale, comme précisé par le PSG dans un communiqué, sans donner plus de détails. Le coach de 56 ans devrait être de retour ce vendredi.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.