Le PSG s’intéresse à Diego Almeida (FC Barcelone)

Le PSG est toujours à la recherche de nouveau jeune joueur qui pourrait renforcer ses équipes de jeunes avant de pourquoi pas intégrer l’équipe première dans le futur. Dans cette optique, les Rouge & Bleu s’intéresseraient à un jeune pensionnaire de la Masia du FC Barcelone, Diego Almeida.

Selon les informations de Sport, le PSG aimerait faire comme avec Kays Ruiz-Atil et Xavi Simons en essayant d’attirer le jeune défenseur central prometteur (17 ans). Mais ce dossier s’annonce compliqué pour les Rouge & Bleu puisque le joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2023, se sent bien en Catalogne et voudrait poursuivre sa carrière dans son club formateur. Le FC Barcelone aimerait le prolonger – lui qui a déjà participé à des entraînements sous les ordres de Xavi – mais sa situation financière pourrait être préjudiciable dans ce dossier. Outre le PSG, un autre club de Ligue 1 et des clubs de Serie A sont aussi sur le coup.