Bitton : « Mbappé est en pleine bourre et ça tombe bien »

Ce mardi soir, l’Équipe de France a conclu sa phase de qualification à la Coupe du Monde 2022 par une victoire, non sans difficultés, sur la pelouse de la Finlande (0-2). Une nouvelle fois titularisé sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé a soigné ses statistiques avec une passe décisive et une superbe réalisation. Une prestation et une association avec Karim Benzema qui ont été saluées par Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris.

« Voilà un match qui va donner des idées et des envies au Real Madrid de réunir Karim Benzema et Kylian Mbappé. (…) Et si Kylian Mbappé marchait sur les traces de Pelé en conservant sa Coupe du Monde. Ce serait un mimétisme presque parfait. (…)Après son quadruplé face au Kazakhstan, l’attaquant des Bleus a inscrit le deuxième but hier soir, un but à la Thierry Henry. Kylian Mbappé est en pleine bourre et cela tombe bien puisque le PSG va avoir grand besoin de lui dans les jours qui viennent. »