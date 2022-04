Le PSG sur les traces d’une pépite portugaise de 13 ans

Même s’il possède l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, le PSG prospecte aussi un peu partout en Europe pour trouver des jeunes talents qui pourraient intégrer ses équipes de jeunes. Et selon les informations de Sport Bild, le club de la capitale ferait partie des équipes intéressées par Saido Balde, né en 2008 !

Le jeune attaquant portugais (13 ans) évolue actuellement avec les équipes de jeunes de Hambourg. Très performant, il a même joué quelques matches avec l’équipe U17 du club allemand et avec réussite. En neuf matches, il a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives. Voyant son potentiel, Hambourg a décidé de verrouiller son attaquant lui faisant signer un contrat jeune jusqu’en juin 2024. Outre le PSG, Benfica et le Borussia Dortmund s’intéressent à Saido Balde.