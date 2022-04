Le PSG observe un jeune joueur de D2 Italienne

Le PSG ne cherche pas seulement à renforcer son effectif professionnel. Il cherche aussi à trouver des joueurs qui pourraient intégrer son centre de formation. Alors qu’il possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France, le PSG prospère aussi partout en Europe pour signer les meilleurs jeunes hors de ses titis. C’est le cas d’Uriel Okebe.

Ce jeune milieu de terrain français (17 ans) évolue du côté de Pise en Serie B et s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel du club italien. Selon les informations de Goal France, ce dernier est depuis lundi après-midi à Paris où il devrait participer à plusieurs entraînements avec l’équipe U19 du PSG. Cela permettra aux dirigeants d’observer le natif de Strasbourg, lui « est supervisé depuis plusieurs semaines par des émissaires de Paris. » Le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier puisque Juventus Turin, le Torino, Caen et Monaco sont aussi intéressés. À l’issue de cette observation, « Pise et le PSG devraient ensuite poursuivre leurs discussions en vue d’un éventuel transfert. Avec l’espoir de refaire un coup à la Verratti à l’été 2012« , conclut Goal.