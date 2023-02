OM / PSG : Qu’attendre du match de Kylian Mbappé ?

Le jour de Classique est arrivé pour le PSG. Ce soir (20h45 sur Prime Video), les Rouge & Bleu se déplacent à l’Orange Vélodrome. Un match capitale sur le plan comptable mais également sur la symbolique auquel Kylian Mbappé participera sans grande surprise.

Dans quelques heures maintenant, Kylian Mbappé disputera son douzième match face à l’Olympique de Marseille toutes compétitions confondues avec le maillot du Paris Saint-Germain. Le numéro 7 du PSG dresse un bilan plus que positif face aux Phocéens : 9 victoires et 2 matchs nuls. Avec ses 198 buts (TCC) avec le club de la capitale, ce soir, en plus des trois points, le champion du monde 2018 aura l’occasion de se rapprocher, égaler ou dépasser le record d’Edinson Cavani (200). L’occasion pour lui d’entrer un peu plus dans l’histoire sur le plan personnel, et d’insuffler une nouvelle dynamique à ses coéquipiers avec le 8 mars prochain en ligne de mire et la manche retour du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Cependant, l’adversaire du soir est parvenu à venir à bout (défaite 2-1) du PSG en son absence le 8 février dernier en Coupe de France. Si pour beaucoup de supporters et observateurs du club de la capitale la présence de Kylian Mbappé change tout, il est intéressant de se pencher sur la question. Depuis son retour en Coupe du Monde, l’attaquant de 24 ans a disputé 8 rencontres et inscrit 8 buts. Si sur le papier la bilan semble admirable, la réalité est un peu plus différente. Sur les 8 réalisations, 5 l’ont été face au Pays de Cassel en Coupe de France, l’équipe évoluant en Régional 1. Sans ce 1/16 de finale de la coupe nationale, le bilan post Mondial 2022 de Mbappé est de 7 rencontres pour 3 buts. Au-delà de ces bilans statistiques, le numéro 7 parisien n’est pas des plus convaincants globalement. Ses prestations ne sont pas aussi complètes que lors de la première partie de saison, hormis la dernière en date face au LOSC (victoire 4-3) au cours de laquelle il a inscrit un doublé.

Quel Mbappé à Marseille ?

Face à l’Olympique de Marseille, le PSG devrait évoluer dans un système en 5-3-2 dans les phases sans ballon et passer en 3-5-2 sur le plan offensif. L’idée que Christophe Galtier pourrait avoir derrière la tête serait d’absorber le bloc bloc et le pressing des hommes d’Igor Tudor afin d’exploiter au mieux les espaces laissés dans le dos, notamment avec Kylian Mbappé. Une lecture du jeu qui pourrait sembler être un aveu de faiblesse du coach parisien notamment dans l’entrejeu et face à ce que proposent les Marseillais dans ce secteur de jeu. Quoi qu’il en soit, c’est dans les phases de transitions que les Rouge & Bleu exploiteront les forces et qualités de leur numéro 7. Cependant, cette lecture du jeu pourrait engloutir l’attaquant tricolore dans un non-match si le collectif ne suit pas derrière lui et qu’à la récupération du ballon ses coéquipiers se montrent pas tranchants. En ce sens, les Parisiens devront faire preuve d’une précision irréprochable une fois le ballon récupéré, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis le début de la saison, notamment avec les hommes au milieu de terrain.

💪Une défense à trois ou à quatre ?

🇵🇹 Vitinha ou Danilo Pereira au milieu ?

⚽️Hugo Ekitike titulaire ?



Les compositions probables d'#OMPSG



➡️https://t.co/I6L6oMU18Y pic.twitter.com/aJSzrsVgSp — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 26, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Pour lire (ou tenter de) la rencontre, il faut noter les absences de Samuel Gigot (blessé) et Chancel Mbemba (suspendu). Le second, par beaucoup, est qualifié de meilleur défenseur du championnat de France. Un paramètre à prendre en compte quand on sait que l’OM, par définition, perd en qualité sur le plan défensif, ce qui sans grand doute jouera en faveur de Kylian Mbappé. Ce dernier fera vraisemblablement face à une ligne de trois derrière composée de Balerdi, Bailly et Kolasinac. Même si Igor Tudor et Nuno Tavares ont affirmé en conférence de presse cette semaine que les Phocéens joueront leur jeu sans se dénaturer, on peut imaginer que les coéquipiers d’Alexis Sanchez, sur le plan défensif, seront davantage concernés par la présence de Kylian Mbappé.