Pas d’annonce officielle pour le départ de Leonardo du PSG

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, de nombreuses choses devraient se mettre en place au sein de l’organigramme du PSG, qui devrait largement évoluer dans les prochains jours. Leonardo et Mauricio Pochettino, sont clairement en situation d’échec en terres parisiennes et vont être officiellement démis de leurs fonctions très prochainement. Le Brésilien, arrivé à l’été 2019, possède un bilan mitigé avec des échecs sur les multiples mercatos. Comme nous vous l’avons révélé, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer du Brésilien après le dernier match de la saison face au FC Metz au Parc des Princes. Ce dernier sera remplacé par Luis Campos.

Un départ en toute discrétion

L’avenir de Leonardo ne s’écrit donc plus dans la capitale française… Pourtant son départ ne sera pas communiqué de manière officielle. En effet selon les informations de RMC Sport, le PSG ne devrait pas annoncer officiellement cette nouvelle et devrait donc partir par la petite porte. Le média informe qu’un accord a été trouvé entre le dirigeant brésilien et la direction parisienne pour que ce départ soit réalisé en privé. Leo sera donc resté de nouveau deux saisons à Paris, comme lors de son premier passage en tant que directeur sportif (2011-2013). Luis Campos, futur « conseiller sportif » du Paris Saint-Germain, sera de son côté confirmé officiellement à son poste.