Ce soir (21 heures), il y a la finale de la Ligue des Champions. Une finale qui opposera Manchester City à Chelsea. Le PSG pourrait voir ses deux derniers entraîneurs sacrés champions d’Europe si jamais Chelsea l’emportait. La presse française commence déjà à faire des débats pour savoir si une victoire de Thomas Tuchel en Champions League serait terrible pour les Rouge & Bleu. Pour Djibril Cissé, c’est non. “Le débat c’est que c’est proche. C’était il y a moins d’un an. Mais pour moi je ne pense pas que ce soit lié, avance Cissé dans l’EDS. Certes ils sont partis (Tuchel et Thiago Silva, ndlr) du PSG et hors du PSG ils arrivent à performer et faire des performances, mais je ne pense pas que ce soit lié au PSG, le PSG qui est un club qui porte la poisse et qu’une fois qu’on part du PSG on est libéré du sortilège et on arrive à performer. Je ne pense pas qu’il y est quelque chose à jouer au PSG.“