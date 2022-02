Le PSG a offert un spectacle de grande qualité ce mardi soir en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Victorieux sur la plus petite des marges, les Rouge et Bleu engrangent la confiance nécessaire avant d’aller se rendre au Bernabeupour le match retour. Si la majorité des joueurs ont été au niveau, certains ont un peu pêchés. On pense notamment à Angel Di Maria ou Lionel Messi.

En ce qui concerne le second cité, si dans l’aspect collectif il a su tout de même faire quelques différences, au final, cela a été que trop disparate pour beaucoup d’observateurs. Ne s’ayant créé peu d’occasions franches finalement, son raté face à Thibaut Courtois sur pénalty restera le fait le plus marquant de sa prestation. Et ce mercredi après-midi, lendemain de victoire, Canal Supporters vous donne la parole : vous, les Csiens, comment jugez-vous la copie rendue par Lionel Messi face aux Madrilènes ?Malgré ses imprécisions, l’avez-vous trouvé intéressant néanmoins ?Ou, au contraire, ne retiendrez-vous que du négatif du match de la Pulga?N’hésitez pas à nous donner votre ressenti dans l’espace commentaire.