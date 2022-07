Depuis dimanche, le PSG est présent au Japon pour sa tournée estivale de pré-saison. Au programme, des séances d’entraînement, des activités promotionnelles, des opérations marketing et surtout trois matches amicaux. Alors que ce Japan Tour 2022 devait durer jusqu’au 28 juillet, les Parisiens vont finalement écourter leur voyage, comme le rapporte L’Equipe via son site internet.

Un retour à Paris plus tôt que prévu

En effet, en raison des conditions climatiques compliquées avec la chaleur et l’humidité, les Rouge & Bleu veulent rentrer plus tôt que prévu à Paris. Une décision prise par Luis Campos, en accord avec le coach Christophe Galtier. Le board parisien souhaite regagner la capitale française juste après le dernier match amical contre le Gamba Osaka, programmé le 25 juillet. « Le club aimerait idéalement repartir dès la fin de la rencontre mais rien n’est encore acté », rapporte L’E. Initialement, le PSG devait quitter Osaka le jeudi 28 juillet et prendre la direction de l’Israël afin de préparer le Trophée des Champions face au FC Nantes (31 juillet).

Une information également confirmée par RMC Sport et Le Parisien. « Les joueurs parisiens feront finalement leur retour mardi prochain à Paris, dans la foulée du dernier match de la tournée à Osaka » rapporte le média sportif. Et afin d’optimiser leur préparation pour la première rencontre officielle de la saison 2022-2023, des entraînement seront programmés dès leur retour à Paris avant un départ pour Tel-Aviv le 29 juillet. « Ces décisions ont été prises par le conseiller sportif Luis Campos en accord avec Christophe Galtier », confirme RMC.