Quel onze du PSG pour affronter Kawasaki Frontale ?

Après deux jours et demi marqués par des séances d’entraînement, des activités promotionnelles et des opérations marketing, dans le cadre de la tournée estivale au Japon, le PSG s’apprête à disputer son deuxième match amical de la pré-saison 2022-2023. Victorieux de Quevilly-Rouen (2-0) la semaine passée, les Rouge & Bleu vont affronter le Kawasaki Frontale ce mercredi (12h30 sur beIN SPORTS 1). Pour cette rencontre entre le club de la capitale française et le champion en titre de J-League, 80.000 spectateurs sont attendus au National Stadium de Tokyo, rapporte Le Parisien.

L’équipe-type alignée par Galtier ?

Et pour ce premier match amical du Japon Tour 2022, Christophe Galtier pourrait s’appuyer sur les bases qu’il a mis en place lors de l’entraînement ouvert au public en début de semaine. En effet, toujours selon LP, la formation parisienne devrait s’articuler en 3-4-1-2. Gigio Donnarumma devrait débuter dans les buts avec une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de piston devraient être occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Si Vitinha est pressenti pour débuter cette rencontre, un doute subsiste entre Idrissa Gueye et Marco Verratti pour accompagner le Portugais au milieu de terrain. Enfin, le trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé est attendu. L’Argentin pourrait évoluer dans une position plus reculée que ses deux coéquipiers.