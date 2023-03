Le PSG va s’offrir une fin de saison agitée en coulisses

Hier soir, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (3-0, score cumulé). C’est la deuxième fois de suite que les Parisiens sortent à ce stade de la compétition. Une élimination qui annonce un fin de saison agitée en coulisses.

La Ligue des Champions, c’est terminé pour le PSG. Après avoir perdu au match aller, les Parisiens voulaient retourner la vapeur sur la pelouse de l’Allianz Arena. Après une première période intéressante, le PSG a été puni par Eric Maxim Choupo-Moting. La fin de saison va donc se résumer à la Ligue 1. Mais elle risque d’être agitée en coulisses, assure l’Equipe. Egalement éliminé en Coupe de France, le PSG n’aura dorénavant qu’un match par semaine. « Entre chaque rencontre, les dirigeants auront le temps de réfléchir à la suite, à la construction d’un nouvel effectif, à l’avenir de Christophe Galtier aussi. »

Galtier fragilisé

La position de Christophe Galtier sur le banc du PSG est fragilisée après cette élimination mais également celle en Coupe de France. « Arrivé l’été dernier par l’intermédiaire de Luis Campos sans bénéficier de l’adhésion totale de Nasser al-Khelaïfi (le président du PSG avait multiplié les prises d’information avant de valider cette nomination). » Ce qui interroge avec l’ancien coach de Lille, c’est sa capacité à faire progresser cet effectif et à donner une identité de jeu claire à l’équipe. « Peu aidé, il est vrai, par la coupure Coupe du monde et les nombreuses blessures« , défend le quotidien sportif qui indique aussi qu’il est resté très dépendant des états de forme individuels de ses stars, et notamment de celui de Kylian Mbappé. Même s’il a su tisser des liens solides avec un certain nombre de ses joueurs, son avenir dépend de Luis Campos. L’avenir de ce dernier, ne semble pas menacé dans l’immédiat, indique l’Equipe.

Un effectif qui devrait bouger

L’Equipe explique aussi que le PSG devra reconfigurer son effectif. « La reconfiguration de l’effectif sera très dépendante de la décision de Lionel Messi de prolonger ou non. » S’il ne prolonge pas, ce qui serait la tendance ces dernières semaines, selon le quotidien sportif, « le PSG disposera certes d’une enveloppe plus importante mais devra restructurer considérablement son animation offensive. » La blessure de Neymar change aussi les plans des dirigeants parisiens. Le PSG ne serait pas contre s’en séparer cet été mais « quel club sortira son chéquier pour un joueur de 31 ans, dont la cheville est fragilisée et qui sort d’une période d’indisponibilité de quatre mois ? » Il y a aussi la volonté du joueur de rester à Paris, avec qui il est encore lié jusqu’en juin 2027, qui pourrait peser dans ce dossier. « Le chantier offensif sera conséquent. L’absence (au-delà de Mbappé) de joueurs de profondeur est, par exemple, un problème central. » Au milieu de terrain, Luis Campos est conscient du fait que son dernier mercato estival n’a pas été assez efficace. En défense, même si Milan Skriniar arrive, que va faire le PSG, sachant qu’il ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe avant l’automne prochain.

Malgré l’énième déception, le Qatar reste déterminé

Ces dernières semaines, l’intérêt du Qatar pour le rachat de Manchester United a été dévoilé. Certains se demandaient si cela allait avoir une incidence sur le PSG. « Se désengager du PSG ou même moins y investir ressemblerait à un aveu d’échec pour le Qatar. » L’Equipe rappelle que le « fonds d’investissement susceptible de reprendre United ne sera pas Qatar Sports Investments (QSI), celui qui possède le PSG. » Le quotidien sportif conclut en expliquant que l’émir Tamim ben Hamad al-Thani est précédé d’une réputation de supporter du PSG. « Il ne semble donc pas question de revoir ses ambitions à la baisse.«