Le PSV affiche clairement ses intentions dans le dossier Xavi Simons

De retour au sein de son pays natal, Xavi Simons performe du côté du PSV Eindhoven. Et malgré une clause permettant au PSG de le rapatrier, le club batave compte bien conserver sa pépite le plus longtemps possible.

C’est un dossier assez flou. Alors qu’il devait initialement être prêté l’été dernier, Xavi Simons a finalement rallié le PSV Eindhoven libre comme l’air. Une vive incompréhension avait donc saisi les supporters parisiens déçus de voir l’un des plus gros espoirs du club plier bagages de la sorte. Mais, afin d’assurer ses arrières, le PSG a inclus une clause de rachat au moment de laisser filer l’international néerlandais.

Xavi Simons aurait des rêves de Premier League

En cas d’accord du principal intéressé, le club de la capitale peut donc récupérer le joueur moyennant un chèque estimé à 12 millions d’euros. Une somme assez faible étant donné les prédispositions affichées par le milieu de terrain de 19 ans (14 buts et 7 assists). Toutefois, bien dans ses bottes, le PSV ne compte pas se laisser faire. Le but serait donc de lui faire signer un nouveau contrat afin de faire disparaitre cette clause qui s’étend jusqu’en juin 2024. À ce sujet, Marcel Brands, directeur générale du club, a indiqué : « Nous travaillons avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvons offrir quelque chose », a-t-il confié dans des dires accordés à BNR Radio.

Et Marcel Brands de poursuivre en indiquant que Xavi Simons rêve d’un championnat en particulier, la Premier League : « Je ne pense pas qu’il n’y ait que le PSG dans sa tête. Je pense qu’il souhaiterait également jouer en Premier League plus tard. Les cartes sont donc sur la table pour lui. Il sait aussi qu’il doit encore progresser. C’est un joueur très critique envers lui-même. Il a surpris tout le monde. Nous savions que c’était un joueur talentueux, mais nous ne nous attendions pas non plus à ce qu’il ait un tel impact dès cette année », a-t-il exposé. Pour finir, Marcel Brands a fait part d’une certitude personnelle : le décideur est en effet « persuadé » que Xavi Simons restera avec eux à l’issue de l’exercice en cours.