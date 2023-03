Les féminines du PSG étrillent le Stade de Reims

Reléguées à quatre point de l’Olympique Lyonnais au classement, les féminines du PSG se devaient de l’emporter ce dimanche face à Reims pour ne pas se laisser distancer. Une rencontre, à domicile, comptant pour la 16e journée de D1 Arkema et qui a bien tourné à l’avantage des locaux.

Toujours invaincues en championnat, les féminines du PSG pointent pourtant à la deuxième place. C’est, comme souvent, l’Olympique Lyonnais qui fait la course en tête. Un petit point séparait ainsi les deux équipes avant cette 16e journée. De quoi conserver un vrai suspense dans les semaines à venir. Reste que les Rhodanienne se sont imposées ce samedi sur la pelouse de Fleury (1-2) et comptaient donc quatre points de plus que leurs rivales qui accueillaient les Rémoise ce jour.

Une victoire logique et méritée

⌚️77' Un nouveau but pour notre Titi Baltimore ⚽️#PSGSDR I 4-0 pic.twitter.com/8vPYn4Hksy — PSG Féminines (@PSG_Feminines) March 12, 2023

Un vrai suspense car les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Les faux-pas sont rares, mais ils existent. Et ce dimanche, les joueuses de Gérard Prêcheur n’avaient pas le choix : il fallait repartir de cette opposition face au Stade de Reims avec les trois points dans l’escarcelle. Ce qui a finalement été chose faite. En effet, les Rouge et Bleu l’ont largement emporté sur le score de 4-0 devant leur public. C’est Kadidiatou Diani, encore elle, qui permettait aux siennes de prendre l’avantage dès la 11e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Ramona Bachmann y allait également de sa réalisation pour le 2-0 (17′). Un succès entériné au cours du second acte. Amalie Vangsgaard inscrivait, à cette occasion, son tout premier but avec le PSG pour le break (62′). Enfin, la titi francilienne, Sandy Baltimore, venait parachever cette victoire sur ce score fleuve de 4-0 (77′).

Paris reste donc au contact de l’OL (42 points contre 43).