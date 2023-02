Joueur du PSV Eindhoven depuis l’été dernier, Xavi Simons possède une clause de rachat dans son contrat lui permettant de retrouver le PSG contre une somme de 12M€. Mais les performances du milieu de terrain peuvent rebattre les cartes dans ce dossier.

Quel sera l’avenir de Xavi Simons ? L’été dernier, contre toute attente, le Titi du PSG s’était engagé en faveur du PSV Eindhoven jusqu’en 2027, alors qu’une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu était dans un premier temps annoncée. Mais comme précisé par le principal concerné, le club de la capitale possède une clause de rachat à hauteur de 12M€ pour rapatrier son ancien joueur formé au club. Cependant, les grandes performances du Néerlandais en Eredivisie poussent les dirigeants du PSV à revoir le contrat de leur joueur.

Le PSV discute pour prolonger le contrat de Xavi Simons

L’objectif du club néerlandais est de prolonger le contrat du joueur de 19 ans, comme l’a déclaré le coach du PSV, Ruud Van Nistelrooy, dans des propos rapportés par Eindhovens Dagblad. « Nous voyons Xavi Simons comme un acteur clé dans la construction de ce PSV. En partie pour cette raison, lui et sa direction discutent également d’une prolongation. Il faut voir comment cela évolue. Je suis certain qu’il y aura une prolongation. L’environnement à Eindhoven est stable, il y a suffisamment de place pour qu’il puisse se développer davantage ici au club. C’est merveilleux qu’il soit si important pour nous à un si jeune âge. » Avec ces discussions sur l’avenir de Xavi Simons, l’objectif du PSV Eindhoven est de supprimer cette clause de rachat négociée par le PSG l’été dernier et valable jusqu’à juillet prochain

En octobre dernier, le natif d’Amsterdam s’était exprimé sur son avenir : « Pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de partir du PSV. Je me sens bien ici et je viens de m’installer. Je pense que ça se voit sur le terrain. » Depuis le début de saison, Xavi Simons a disputé 29 matches pour un total de 12 buts et 5 passes décisives.