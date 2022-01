C’est en ce moment le mercato hivernal, et le PSG doit dégraisser une partie de son effectif. Certains pourraient être libérés car ils sont jugés comme « indésirables » par le club de la capitale. C’est le cas de Layvin Kurzawa, qui n’a joué que sept minutes depuis le début de la saison et les pistes seraient quasi-inexistantes, tandis que Sergio Rico aurait lui quelques contacts du côté de l’Angleterre. Mais pour d’autres, les libérer leur permettrait d’accumuler du temps de jeu.

C’est le cas du jeune Bandiougou Fadiga, qui n’a que six apparitions en Ligue 1 avec le PSG (zéro cette saison). Le « titi » avait été prêté à Brest pour six mois et avait à nouveau joué six rencontres. Désireux de jouer, le milieu de terrain serait pisté par l’Olympiakos selon le journaliste Santi Aouna. Le club grec pousserait particulièrement ces dernières heures pour s’emparer du joueur parisien bien qu’il ait « plusieurs équipes françaises et étrangères se sont récemment positionnées » sur lui. On rappelle que le joueur est en fin de contrat en juin prochain, et le PSG voudrait le prolonger. Affaire à suivre.

En Grèce, via le média TO10, on va plus loin et on explique que le club grec aurait trouvé un accord avec le titi du PSG pour une future arrivée dans le Pirée. Il se serait même rendu en Grèce pour visiter les installations du club, voir la ville. Après cette visite, Bandiougou Fadiga aurait accepté de poursuivre sa carrière à l’Olympiakos. Selon le média grec, il aurait même déjà passé un examen médical et l’officialisation de son transfert pourrait intervenir d’ici la fin de semaine.