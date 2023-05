Le PSG a encore trois matches pour s’offrir le titre de champion de France. Avec ce onzième titre, le club de la capitale devait affronter Toulouse lors du Trophée des Champions, premier match officiel de chaque saison. Mais l’édition 2023 devrait être annulée.

Le PSG avec six points d’avance sur Lens, peut devenir champion de France dimanche soir avec une victoire sur la pelouse d’Auxerre. Même si les Lensois s’imposent aussi contre Lorient ce week-end, le club de la capitale serait officieusement champion, la différence de buts étant largement en sa faveur. Comme chaque champion, le PSG devrait débuter sa saison 2023-2024 avec le Trophée des Champions. Pour l’édition à venir, les Rouge & Bleu devraient faire face à Toulouse, qui a remporté la Coupe de France contre Nantes (5-1). Mais cette confrontation devrait être annulée.

Il devait se tenir en Thaïlande

L’Equipe confirme les informations du site spécialisé sur le Téfécé, lesviolets.com, le match entre le champion de Ligue 1, le PSG a encore trois matches pour le devenir, et le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, devrait être tout bonnement être annulé. La raison ? La défection de l’organisateur thaïlandais, le groupe Fresh Air Festival, qui souhaite se désengager. « Les causes évoquées paraissent nébuleuses, mais cela va forcer la LFP à trouver une autre solution. » La rencontre devait se tenir le 5 août prochain à Bangkok, en Thaïlande, au stade National de Rajamangala. Le quotidien sportif indique que la tendance très forte est à un report de cette rencontre lors de la trêve hivernale, « si possible dans un autre pays étranger.«