Le PSG est dans la dernière ligne droite de son mercato et doit toujours faire face à l’intransigeance de l’Eintracht Francfort dans le dossier Randal Kolo Muani.

Le PSG souhaite à tout prix renforcer son secteur offensif en ces derniers jours de mercato. Et depuis plusieurs semaines, le board parisien fait le forcing pour s’attacher les services de Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Eintracht Francfort. Cependant, les champions de France en titre doivent faire face à l’intransigeance des dirigeants allemands, qui ont déjà refusé deux offres de 60M€ et 70M€. Et la prochaine proposition ne satisfera toujours pas la formation de Bundesliga.

Ekitike peut être la clé de ce dossier

En effet, comme le rapporte le journaliste Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort n’acceptera pas la nouvelle offre de 80M€ que formulera le PSG. Le club allemand espère toujours vendre son joueur pour 100M€, une somme que ne paieront pas les Rouge & Bleu. Mais les négociations sont toujours en cours et les deux clubs veulent trouver une solution tandis que Randal Kolo Muani fait pression pour ce transfert à Paris. « Les 48 prochaines heures seront cruciales », précise le journaliste de Sky. Comme annoncé par de nombreux médias, Hugo Ekitike pourrait être la clé dans ce transfert de Kolo Muani au PSG. En effet, l’ancien Rémois est un profil qui plaît à Francfort. Mais reste à convaincre le joueur de rejoindre l’Allemagne, lui qui n’entre plus dans les plans du PSG et de Luis Enrique.