Leo Messi en balance entre le PSG et le FC Barcelone

Le PSG prépare la saison prochaine en coulisse et reste conditionné à la décision de Lionel Messi de rester ou quitter le club. En effet, l’avenir de l’Argentin aura assurément un impact sur le mercato estival du club de la capitale. Le joueur serait toujours dans le doute actuellement.

Selon les dernières informations de L’Equipe, le PSG serait désormais dans une réflexion afin de savoir s’il est absolument nécessaire de prolonger Lionel Messi. Cependant, certains dans l’organigramme estiment que le club de la capitale doit s’appuyer sur La Pulga au moins une saison supplémentaire. En l’état actuelle des choses, une prolongation serait sur la table et dans l’attente d’une réponse du numéro 30 du PSG. Ce dernier ne donnerait plus sa préférence au renouvellement de son bail en Rouge & Bleu et serait dans l’attente d’un signe du FC Barcelone, avec le but principal de poursuivre en Europe.

A ce sujet, le journaliste argentin Gaston Edul affirme que si Leo Messi était convaincu à 100%, il aurait déjà signé le nouveau contrat proposé par le PSG : « Il faut voir si le FC Barcelone parvient à enregistrer son contrat, ce qui n’est pas simple. Le PSG va lui faire une nouvelle proposition lors d’une autre rencontre. Messi a une option de MLS, mais il veut continuer en Europe et n’envisage pas cette option pour le moment« , a déclaré notre confrère de TyC Sports qui couvre la sélection argentine. Alors que l’on se dirigeais vers la prolongation de contrat de Leo Messi au Paris Saint-Germain, le doute semble envahir les dirigeants parisiens mais aussi le joueur. Un doute qui pourrait éloigner l’Argentin des cieux parisiens dans les prochains mois.