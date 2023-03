Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 mars 2023. Les classements annuels des salaires des joueurs et des entraîneurs de Ligue 1 de l’Equipe, le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League, l’avenir de Sergio Ramos et Lionel Messi…

Dans son édition du jour, l’Equipe dévoile ses classements annuels des salaires des joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Et le constat de l’année 2023 est que les salaires ont augmenté dans la grande majorité des clubs par rapport à la saison dernière. « Comme d’habitude ces dernières années, il y a évidemment le PSG et les autres. […]À Paris, Mbappé a tout pris. Pour les recrues estivales, le PSG s’est montré un peu plus raisonnable que d’habitude – à son échelle évidemment. » Une seule recrue figure dans le top 10 des plus gros salaires des Rouge & Bleu en la personne de Nordi Mukiele indique le quotidien sportif. Le PSG truste les 10 premières places des salaires de Ligue 1 et place encore cinq joueurs (Kimpembe, Sanches, Ruiz, Soler, Ekitike) dans le top 30.

L’Equipe fait un focus sur Mbappé, le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire brut de 6 millions d’euros brut par mois selon les estimations du quotidien sportif. Avec sa prolongation de contrat, il est devenu le joueur le mieux payé du PSG. « Dans le football d’abord, où les contrats de Lionel Messi à Barcelone, Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou le premier de Neymar au PSG n’ont jamais atteint de telles sphères. Mais aussi dans le monde du sport« , explique l’Equipe. Avec ses émoluments, le message est clair, il est placé au centre du projet PSG. « Financièrement, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui est ressorti gagnant d’un tel bail. L’État français va récupérer quasiment la même somme que le joueur grâce aux impôts. » Même si la MNM touche de gros salaires, ce n’est pas elle qui plombe les finances du PSG explique une source interne. « Ce sont de très grosses sommes, mais ce sont des joueurs qui font gagner de l’argent au club. Les promoteurs donnent plus d’argent pour les tournées, les sponsors sont plus nombreux et dépensent plus, le stade est plein et les zones hospitalités s’arrachent… Ce qui plombe, ce sont les salaires des joueurs moyens, très bien payés au PSG et qui ne rapportent rien d’un point de vue business. »

Le quotidien sportif qui se demande aussi si le PSG doit coûte que coûte prolonger les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos. « Au-delà de la question de leurs rendements sportifs, Lionel Messi et Sergio Ramos perçoivent des émoluments qui pèsent lourd sur les comptes du PSG, sous la pression du fair-play financier. » Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens ont entamé avec les entourages des deux joueurs mais, pour le moment, aucun accord n’a abouti. En ce qui concerne la Pulga, le pessimisme serait de plus en plus fort selon l’Equipe. Le PSG aimerait conserver les deux joueurs mais avec des émoluments un peu moins élevés qu’actuellement. « Évidemment, ni l’attaquant argentin ni le défenseur espagnol n’envisagent une baisse sérieuse. » Les deux joueurs auraient des offres faramineuses provenant d’Arabie saoudite. Al Hilal proposerait un contrat de deux ans à Messi avec un montant supérieur à ce que perçoit Cristiano Ronaldo (200 millions d’euros par an). Pour Ramos, il s’agirait aussi d’un contrat de deux ans et 30 millions d’euros nets par an. Même si le PSG pourrait s’aligner sur ses offres, « il s’est néanmoins engagé dans un plan de redressement sur trois ans et sait qu’il doit s’y conformer sous peine d’être sanctionné. Il paraît donc délicat de satisfaire à tout prix aux exigences de ces deux trentenaires avancés. » Pour Messi, la tendance serait à un départ. Au sein de la direction du PSG, on « admet de plus en plus qu’aligner Mbappé, Neymar et l’Argentin provoque un déséquilibre trop important. »

L’Equipe dévoile aussi le classement des salaires des entraîneurs de Ligue 1. Et ce classement est dominé par Christophe Galtier. Le coach du PSG gagnerait 665 000 € mensuels « soit deux fois plus qu’à Nice, et quasiment quatre fois plus qu’à Lille. » Il devance largement Igor Tudor (330 000) et Bruno Génésio (250 000) qui complète le podium. De retour en Ligue 1 six ans après sa fin d’aventure au PSG, Laurent Blanc se classe quatrième avec un salaire mensuel de 240 000 euros. En ce qui concerne Galtier, son salaire « le place dans les standards des bancs de touche les plus rémunérateurs d’Europe, où il est rare de trouver un technicien à moins de 500 000 €.«

L’Equipe évoque aussi le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre Wolfsburg et le PSG. Battues à l’aller – au Parc des Princes – avec un arbitrage litigieux, les Féminines du PSG sont en mission pour renverser le club allemand assure le quotidien sportif. Les retrouvailles s’annoncent électriques après plusieurs polémiques autour de la manche aller. « L’effectif parisien a ruminé toute la semaine les comportements piquants de certaines Allemandes, jugées arrogantes. » Malgré tout ça, les joueuses de Gérard Prêcheur sont optimistes pour cette rencontre.

Le Parisien évoque aussi cette rencontre des Féminines du PSG avec un focus sur Grace Geyoro. La capitaine parisienne lors des matches d’UEFA Women’s Champions League, devrait une nouvelle fois dépanner en défense centrale. Après la défaite à l’aller, elle n’avait pas hésité à s’adresser aux supporters présents au Parc des Princes pour expliquer ce que n’était qu’une manche aller et qu’il restait le retour pour se qualifier une quatrième fois de suite en demi-finale de la compétition. Elle croit plus que jamais à une qualification assure le quotidien francilien. « C’est le discours qu’elle tient à ses coéquipières ces dernières heures. » Alors que des rumeurs l’envoyaient à Chelsea l’été dernier, ce qu’elle n’aurait pas vu d’un mauvais oeil, elle ne regrette finalement pas d’être restée au PSG. « Pour l’heure, le défi Chelsea paraît oublié pour la milieu de terrain. » En fin de contrat en juin 2024, elle se sent bien au PSG.

